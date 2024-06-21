الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية مع نهاية تعاملات يوم الخميس على تباين، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 90ر299 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 76ر39134 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 86ر13 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 17ر5473 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 64ر140 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 59ر17721 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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