شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يتوجه إلى باريس بطائرة خاصة 13 يوليو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، إلى باريس 13 يوليو المقبل على متن طائرة خاصة للمشاركة فى الأولمبياد.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى، وفاز فى المباراة الثانية الثلاثاء بهدفين باستاد القاهرة.

وتأكد غياب تريزيجيه عن قائمة المنتخب ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي على الرغم من موافقة اللاعب، وأرجع النادي التركي قراره إلى حاجته لخدمات جناح منتخب مصر في بطولة الدوري الأوروبي.