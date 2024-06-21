شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار الذهب إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في وقت أبقت فيه بيانات اقتصادية أمريكية على تفاؤل المتعاملين بشأن احتمالات خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، ليصل سعره إلى 2363.06 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 10 بتوقيت جرينتش، ليسجل ارتفاعًا بأكثر من 1% منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، بعد ارتفاع بواقع 1.7 % الأسبوع الماضي.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، مسجلة 2376.70 دولارًا للأوقية.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%، مسجلةً 30.37 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاتين بنسبة 0.8%، ليصل إلى 986.05 دولارًا، وصعد البلاديوم بـ 1.5%، مسجلًا 937.56 دولارًا.