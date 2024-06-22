شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تعلن عن فرص للندب للعمل بديوان الوزارة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية، عن حاجتها لشغل وظائف بوحدتي الصياغة والنسخ، والتصوير، عن طريق الندب الكلي من الجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

واشترطت وزارة المالية للندب للشروط الوظيفية أن يكون من الموظفين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومن المعينين على وظائف دائمة (باب أول أجور) دون الموظفين بقطاعات ديوان عام وزارة المالية ومصالحها والجهات التابعة، وأن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة ويفضل حملة المؤهلات العليا، وألا يتجاوز سن المتقدم 38 سنة ميلادية، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

كما اشترطت وزارة المالية، أن يكون المرشح للوظيفة الاستعداد للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية، وفي أيام العطلات، وأن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز عن آخر عامين، واجتياز المقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤها.

وحددت وزارة المالية، شروط التقدم للندب بالتقدم بطلب برسم لرئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة على أن يرفق به المستندات (بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وبيان يفيد عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية معتمد ومختوم من جهة العمل، وموافقة مبدئية من جهة العمل على التقدم للندب، وصورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

كما حددت وزارة المالية، طريقة تقديم الطلبات من خلال التسلم باليد بأي من مقري الإدارة المركزية للموارد البشرية سواء في أبراج وزارة المالية بمدينة نصر أو بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اعتبارًا من يوم 23 يونيو وحتى يوم 7 يوليو المقبل.