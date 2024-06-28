أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد الأمير جواد عسيلي "جواد" مواليد عام ١٩٧٥ من بلدة رشاف وسكان بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد عباس أحمد سرور "ساجد" مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى عبد الأمير جواد عسيلي من رشاف وعباس أحمد سرور من عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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