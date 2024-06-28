نقلت شبكة "NBC" عن مسؤولين أميركيين بان "قلقنا يتزايد من شن إسرائيل غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان في الأسابيع المقبلة، ومسؤولون إسرائيليون مصممون على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن". واشار الى ان "إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية".
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي بان "إسرائيل تريد إبعاد حزب الله عن الحدود دبلوماسيا، وإن تعذر فالجيش مستعد لاستخدام القوة".
كما نقلت "NBC" عن مسؤولين عسكريين أميركيين بان "واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية، والبنتاغون ينقل بعض الأصول العسكرية قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين". وذكروا بان "سفينة هجومية وجنود من مشاة البحرية تحركوا إلى المتوسط للانضمام إلى سفينة إنزال هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر NBC: أميركا مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل و"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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