أكسيوس: إدارة بايدن سترسل قنابل تزن 500 رطل ضمن شحنة أسلحة لإسرائيل تم تعليقها في نيسان المنصرم

ذكر موقع "أكسيوس" الاميركي بان "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن سترسل قنابل تزن 500 رطل كانت جزءًا من شحنة أسلحة إلى إسرائيل تم تعليقها في نيسان المنصرم بسبب مخاوف الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية لقوات الدفاع الإسرائيلية في رفح"، واشار الى ان "إدارة بايدن ستستمر في تعليق إرسال قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل".
ولفت "أكسيوس" الى ان الولايات المتحدة ستفرج عن جزء من شحنة القنابل المعلقة إلى إسرائيل.
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