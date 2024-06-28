قسطنطين: كان من الأفضل لو اعترض المجلس الشيعي خلال المشاركة في لقاء بكركي بدلا من التعطيل

اشار المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين الى ان للفاتيكان دبلوماسية فاعلة وقادرة على ممارسة الضغط المعنوي. واكد بان الحل رئاسيا يكون بالتشاور، وبالسلاح لا يستطيع حزب الله فرض رئيس أو تعطيل العملية الانتخابية إلى الابد، وأنا أتعامل معه على اساس أنه مكون لبناني.

ولفت قسطنطين في حديث تلفزيوني، الى ان كل ما نقوله إن رئيس الجمهورية لا يُنتخب في لبنان بمجرد الدخول إلى البرلمان من دون معرفة أي شيئ مسبقا.

واعتبر بان ما جرى خلال وعظة البطريرك الماروني بشارة الراعي زاد الانقسامات، وكل فكر يقاطع اي تشاور أو حوار يؤدي إلى تعطيل، وكان من الأفضل لو اعترض المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى خلال المشاركة في لقاء بكركي بدلا من التعطيل.