الراعي رعى العشاء السنوي لكاريتاس لدعم المحتاجين: بالمحبة نتحدّى الواقع المر الذي يمرّ به لبنان

نظّمت رابطة كاريتاس لبنان عشاءها الخيري السنوي في فندق لو رويال ضبيه، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبمبادرةٍ من الموسيقار ميشال فاضل والـ "دي جي" فيني رومي، ويعود ريعه لدعم اللّبنانيّين الأكثر حاجة، وقد أتت المبادرة في اطار جهود كاريتاس المستمرّة لمواجهة التحديات الانسانية الأكثر إلحاحا في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد. شارك في العشاء ما يفوق عن 460 شخصا. فالى جانب البطريرك الراعي ورئيس الرابطة الأب ميشال عبود، حضر كلٌّ من: المشرف الحالي على أعمال الرابطة المطران أنطوان بو نجم، المشرف السابق على أعمال الرابطة المطران ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الوزير السابق ناجي البستاني ممثلا البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، النواب: فريد هيكل الخازن، ابراهيم كنعان، غسان عطالله، راجي السعد، نجاة صليبا، مارك ضو، نعمت عون عقيلة قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد ايلي الديك ممثلا المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، حبّوبة عون ممثلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، الدكتور جوزف الحلو ممثلا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، اضافة الى شخصيات روحية ونقابية ومصرفية واقتصادية واعلامية، فاعليات اجتماعية، أعضاء مجلس إدارة الرابطة، رؤساء وأعضاء مكاتب الأقاليم وعدد من رجال الأعمال والخيرين.

استهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني، ومن ثم نشيد كاريتاس، فترحيب من عريف الحفل الإعلامي ماجد بو هدير، قال فيه: "أن نكون رويّاليين في هذه الليلة، قرارٌ أخذناه من خلال المجيء بالجسد في إطار جامع جداً وذلك للتحلّق حول علامة رجاء بإمتياز في عصرنا الحالي ألا وهي كاريتاس لبنان التي تسعى مع كل إشراقة شمس إلى توفير التنمية الاقتصادية وسبل العيش، والرعاية الصّحية والاجتماعية، والتعليم، وخدمات للنازحين، والتدخّل في حالات الطوارئ والأزمات، والإغائة والإعانات الإنسانية، والاعتناء بالبيئة، وكذلك المناصرة والحماية لجميع المحتاجين، أفراداً وجماعات".

ومن ثم تحدّث رئيس الرابطة الأب ميشال عبود فقال: "في ليلة عيد أبونا يعقوب الكبوشي، ابن لبنان وشفيع رابطة كاريتاس لبنان، وبرعاية وحضور قامة لبنانية كبيرة غبطة أبينا الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أودّ أن أوجّه التحية والشكر لكلّ الاشخاص الموجودين معنا هنا، فردا فردا، مسؤولين وفعاليات وكل الحاضرين. نودّ أن نقول لكم أهلا وشكرا لأنّكم لبّيتم هذه الدعوة بسرعة، والعدد الموجود هنا، كلّ هذا الكرم والاندفاع الذي أتيتم به، فاق تصوّرنا. وهذه أكبر علامة أنّ هناك حبا كبيرا! هناك حب لكاريتاس، هناك حب لعمل الخير. فلبنان لا يزال بخير، لا تزال هناك قلوب تنبض مفعمة بالحب والعطاء وتتحدّى الأزمات، وهو ما يدلّ عليه الواقع أينما وجدنا. وسنبقى نقول شكرا لكل القلوب المعطاءة رغم الأزمة التي تزداد ونسمّيها الأزمة الصامتة".

كما وكانت كلمة للبطريرك الراعي أكّد فيها أنّ "مشاركتكم بهذا العشاء لكاريتاس لبنان هو علامة تقديركم للنّشاطات التي تقوم بها الرابطة، ولا شكّ أنها ليست المرة الأولى التي تلبّون بها الدّعوة. وعدد المشاركين اللّيلة هو خير دليل على أنكم تشكّلون مع رابطة كاريتاس عائلة واحدة. الرب يبارككم ويكون معكم في كل عمل تقومون به لدعم كاريتاس الموجودة على كافة الأراضي اللبنانية، فتساعد كل محتاج، أكان ذلك تربويا، صحيا، استشفائيا واجتماعيا، وتعمل على تلبية الحاجات العادية، حاجات النازحين، حاجات المرضى وغيرها من نشاطات وأعمال تقوم بها كاريتاس باسم الكنيسة، ونحن ندعمها من كل قلبنا وكل قوتنا، وأودّ أن أجدّد شكري لكم الليلة على كلّ ما تقومون به لأجل كاريتاس لبنان، لأنكم بذلك تقومون بعمل جبار، عمل المحبة التي لا حدود لها، والرب يعطيكم خير بدل ما تقدمونه لكاريتاس لبنان".

أضاف: "نحن أبناء الرجاء، لذلك فإنّ ما نعيشه في لبنان اليوم، لا يخيفنا، لأنّ رجاءنا أكبر وايماننا أكبر، وبالتالي فنحن نبقى مترابطين متماسكين أكثر فأكثر، وربنا يرى ويحل هذه القضايا، وهو بالطبع سيتدخّل كما يريد وعندما يريد وبالطريقة التي يريد. هذا هو رجاؤنا اليوم. ونحن بالصلاة، نلتمس سلام الرب، نلتمس وقوف الحرب في غزة وجنوب لبنان وفي كل مكان على الأرض، لأن إلهنا ليس إله حرب، بل هو إله سلام ومحبة، وهذه المحبة هي التي نريد أن نعيشها اليوم ونتحدّى بها الواقع المر الذي يمرّ به لبنان. ومن هذا المنطلق تعمل كاريتاس، وهي من خلال مساعدتكم، تساعد الناس، حتى لا يموت أو يسقط أحد على الطريق. مشكورةٌ كاريتاس على العمل الذي تقوم به، ولكن الأكيد أنها لولاكم لن تكون قادرة على فعل شيء، فشكرا لكم لأنكم تقومون بعمل جبار من خلال كاريتاس لبنان".

وبعد الكلمات، فاجأ الممثّل شادي مارون الحاضرين بمداخلة كوميدية ارتجالية من وحي المناسبة. ومن ثم عرضت أفلام قصيرة عن نشاطات كاريتاس لبنان ومؤسستي "إنتاجنا" و"يوفيد" الاجتماعية التابعتين لها، قبل أن يبدأ المؤلف الموسيقي وعازف البيانو ميشال فاضل حفله الفنّي، الى جانب فرقته الموسيقية والكورال. واختتم العشاء الساهر الـ "دي جي" فيني الرومي.