حبشي: لانريد رئيساً استفزازياً ولكن من حقنا الدخول الى دورات متتالية ونرى ان كان هناك من رئيس سيُنتخب

سأل عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي "هل زيارة المطار ستمنع استهدافه؟ من أين لدي الحق باتهام أو تأكيد إذا كان هناك سلاح في المطار؟ هذا دور الاجهزة الامنية". واكد بانه ليس لدي ثقة بأي شيء قبل أن أسترجع سيادة الدولة.

واردف حبشي في حديث تلفزيوني، "هل قيام العدو بجريمة في غزة أمر يسمح لحزب الله بانتهاك السيادة اللبنانية؟"، واكد بان "القوة الحقيقية تكون عندما يتفق اللبنانيون مع بعضهم البعض، أما قمّة الضعف فأن يكون السلاح في خدمة السلاح".

واشار الى انه "كان هناك ممثل عن كتلة "الجمهوربة القوية" في لقاء بكركي بحضور أمين سرّ الفاتيكان الكاردينال ​بييترو بارولين وبالتالي كنا حاضرين". وتابع "لانريد رئيساً استفزازياً ولكن من حقنا الدخول الى دورات متتالية ونرى ان كان هناك من رئيس سيُنتخب".