شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات صينية أوروبية جديدة بشأن الرسوم الجمركية للسيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ محادثات بشأن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين بحسب اتفاق بين الجهتين.

وتحدث وزير التجارة الصيني وانج وينتاو والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر عبر الفيديو اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين. السيارات الكهربائية المشحونة من الصين واتفقا على بدء المحادثات، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لفرض رسوم تصل إلى 48% على السيارات الكهربائية المشحونة من الصين، مما يؤجج التوترات التجارية مع الدولة الآسيوية.

وفتح التكتل عددا كبيرًا من التحقيقات بشأن الصين، مشيرًا إلى ممارسات تجارية غير عادلة مثل الدعم الحكومي الضخم. حملة متصاعدة من التهديدات وهذا دفع بكين إلى الرد بحملة متصاعدة من التهديدات، التي تستهدف السلع الأوروبية.

وتأتي المفاوضات، في الوقت الذي يقوم فيه نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بزيارته الأولى للصين.

وفي وقت سابق من اليوم التقى هابيك مع وانج، مؤكدًا استعداد أوروبا لإجراء مناقشات حول الرسوم الجمركية.

