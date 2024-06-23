شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر جرام الذهب في السوق المصري اليوم الأحد 23 يونيو 2024 استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في سوق الصاغة بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3589 جنيها

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

الذهب العالمي

وخلال الأسبوع وجد الذهب الدعم من تراجع البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة مع تراجع مبيعات التجزئة وأعداد المنازل الجديدة، الأمر الذي زاد من رهانات الأسواق المالية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بداية من شهر سبتمبر، الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب.

جلسة تداول الذهب في البورصة العالمية أول أمس الجمعة شهدت تغيير في معنويات الأسواق بعد أن صدرت بيانات عن النشاط التجاري والاقتصادي في الولايات المتحدة لتظهر ارتفاع لأعلى مستوى في 26 شهر خلال يونيو بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف.