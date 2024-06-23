اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية و”طويق” لدعم توطين وظائف هندسية في القطاع الصناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع شركة طويق للصب والطرق؛ تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مهن هندسية داخل المنشآت الصناعية، سعياً لزيادة معدلات توطين الوظائف في القطاعين الصناعي والتعديني.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.

ونصت الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل خارج المملكة وهو برنامج مرتبط بتوظيف الكوادر الوطنية بعد تدريبها، كما أكدت على الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها.

وتضمنت الاتفاقية، تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها، وعقد اجتماعات دورية وفقاً لتطورات وحاجة العمل.

وتتعاون الوزارة والصندوق من أجل تحقيق صناعة نوعية تدار بسواعد أبناء الوطن للعمل في مختلف مجالات وأنشطة القطاع الصناعي، بوصف الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الرامية لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز إجمالي الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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