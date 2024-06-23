شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الأضحى، بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك المركزي المصري، 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك مصر، 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك الأهلي المصري، عند، 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الإسكندرية، 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك فيصل الإسلامي، 12.84 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قناة السويس عند 12.85 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنك التجاري الدولي، 12.83 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع. سعر الريال مقابل الجنيه وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك الكويت الوطني، 12.74 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في بنك قطر الوطني، 12.75 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

