تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3588 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25140 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2322 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، مسجلاً انخفاض بنسبة 1.61 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.