شكرا لقرائتكم خبر 38 فرصة استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة حائل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي أن الفرص الاستثمارية بلغت 38 فرصة، شملت 7 مجمعات تجارية، و4 محطات وقود، و4 أكشاك تجارية، و4 أراض لإقامة حدائق عامة، وكذلك إنشاء وتشغيل محلين تجاريين، و3 مواقع متعددة الاستخدامات، ومتنزها بريا، وموقع مطعم ومقهى، إضافة إلى سوق بيع المقتنيات القديمة، ومختبر مواد ومتابعة ضبط الجودة، وموقع استثماري» صالات لعرض السيارات»، وفندقين، ونشاطين رياضيين، وموقعين سكنيين، ومكتب استعلامات.

وبين أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، داعيا الراغبين بالاستثمار للتواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».