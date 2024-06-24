شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 15337 دراجة و27503 مركبات خلال مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" حيث سجلت 27503 مركبات زيرو.

ومقارنة بمبيعات الشهر السابق (أبريل 2024) نجد زيادة بنحو 6360 مركبة متنوعة زيرو.

كما أكد تقرير شهر مايو أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية سجلت 2775 مركبة موديل 2021 و4491 مركبة موديل2022 و4859 مركبة موديل 2023، و15352مركبة موديل 2024 و26 مركبة موديل 2025.

وقد كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن ماركة "هيونداى" على قد حصدت المركز الأول للشهر الثانى على التوالى حيث بلغت 1460 مركبة.

وجاءت فى المركز الثانى ماركة "شيفروليه" بواقع 1025 سيارة، وفى المركز الثالث ماركة "كيا" بواقع 860 سيارة، وكان المركز الرابع من نصيب ماركة "مرسيدس" بواقع 800 مركبة، وفى المركز الخامس ماركة "تويوتا" بواقع 769، وفى المركز السادس ماركة "شيرى" بواقع 767 سيارة، وفى المركز السابع ماركة "إم جى" بواقع 693 مركبة، فى المركز الثامن ماركة "نيسان" بواقع 657 سيارة، وفى المركز التاسع ماركة "سكودا" بواقع 662 سيارة، وفى المركز العاشر ماركة "ميتسوبيشى" بواقع 436 مركبة.

كما أكد تقرير مايو أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2775 مركبة موديل 2021 و4491 مركبة موديل 2022 و4859 مركبة موديل 2023 و15352 مركبة موديل 2024 و26 مركبة موديل 2025.

كما كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر مايو 2024 فى تقريرها أن أعداد الدراجات النارية بلغ إجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بالفعل حوالى 15337 دراجة نارية، جاء من بينها ترخيص حوالى 2340 موديل 2021 و3608 موديل 2022، و3146 دراجة موديل 2023 و6241 دراجة موديل 2024 ودراجتين 2025.