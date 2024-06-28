شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، رغم المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية أغسطس المقبل، التي تنتهي صلاحيتها اليوم 15 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 86.54 دولار للبرميل.

كما زاد عقد برنت لشهر سبتمبر المقبل 0.2% إلى 85.44 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 24 سنتا أو 0.3% إلى 81.98 دولار للبرميل.

