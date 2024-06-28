شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب مع ترقب صدور بيانات التخضم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقتٍ لاحق من اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 2321.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:54 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل 2331.90 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.07 دولاراً، وصعد البلاتين 1.1% ليبلغ 998.15 دولاراً.

