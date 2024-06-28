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استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة  اليوم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة من كوادر الدفاع المدني في قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال على منزلهم في مدينة دير البلح.
وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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