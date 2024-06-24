شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 % نموا بالإنفاق العام في الصين من بداية العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نما الإنفاق العام في ميزانية الصين خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مايو من العام الجاري بنسبة 3.4% سنويًا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان لوزارة المالية الصينية أن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة 10.8359 تريليون يوان (حوالي 1.25تريليون دولار).

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني في وقت سابق نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8% سنويًا، مشيرًا إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج مما عزز أداء اقتصاد الصين ككل.

