شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 24-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 24-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.831 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وسيتي للتحاليل الطبية، والقاهرة للزيوت والصابون، والأهلي للتنمية والاستثمار، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بتراجع للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.831 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.5 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.68%، والعرب على 4.89%، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 31 مليون جنيه، 201 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 189 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 26902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 33046 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11625 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2660 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 6381 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مجموعة كليوباترا القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 150 ألف سهم، والثانية 500 ألف سهم، والثالثة 420 ألف سهم، والرابعة 103 آلاف سهم.

فيما باعت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بيع 10 ملايين سهم بسعر السوق، لتبيع كامل ما بحوزة أسهم خزينة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ودايس للملابس الجاهزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمطورون العرب القابضة عدد 749.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 59.5 ألف سهم، 630.3 ألف سهم، 38.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا بالم هيلز للتعمير، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 250 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.681 جنيه بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 11.086% إلى 11.31%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، شراء المساهم محمد محمد عبده الطنطاوي عدد 19038 سهم بسعر 45.36 جنيه بقيمة إجمالية 863.6 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.81% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مترو لتداول الأوراق المالية.

جيتكس

أعلنت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من الدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة للاستحواذ على كامل الأسهم المملوكة لشركة جيتكس في شركة بيرد جروب (الإنجيلزية)، والتي تمثل نسبة 98.15% من أسهم الشركة الإنجيليزية.