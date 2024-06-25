شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستفيد من تراجع الدولار وترقب لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

ارتفاع عوائد السندات

انخفاض مؤشر الدولار

نقطة تحول في سوق العمل

معدل التضخم

التوقعات الفنية

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن سعر الذهب استفاد من تراجع الدولار الأمريكي، إذ ارتفع بنسبة 0.45% على الرغم من استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر قريباً، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم.بحسب التقرير، فإن من المتوقع صدور البيانات قريباً، ويتابعها المستثمرون باهتمام نظراً لإمكانية تأثيرها على توقعات خفض أسعار الفائدة.وتشير أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى ارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 66% مقارنة بـ 59.5% سابقاً، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي.وتعافى الذهب من انخفاضه الذي شهده يوم الجمعة الماضي بسبب تراجع الدولار الأمريكي، وواصل الارتفاع يوم الاثنين.ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار، يتم تداول الذهب حالياً عند مستوى 2331 دولار أمريكي للأوقية.ويتجه المستثمرون الذين يبحثون عن ملاذ آمن إلى الذهب مع تراجع الإقبال على المخاطرة.وحافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على استقرارها حيث حافظت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على مستوى 4.253%.وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.26% إلى 105.53.وسيحتل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي موقعاً رئيسياً على جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي. وفي حال جاءت البيانات متماشية مع التوقعات السائدة، فقد تشير إلى بدء عملية تراجع تدريجي للتضخم.علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.ووفق لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي، فإن المتداولين يضعون احتمالية بنسبة 66% لتخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعاً من 59.5%.وفي الوقت نفسه، تقترب سوق العمل من نقطة تحول، إذ يمكن أن يؤدي المزيد من الضعف إلى ارتفاع معدلات البطالة، كما تشير التصريحات الأخيرة لمسؤول رئيسي في الاحتياطي الفيدرالي.ووفقا للتقرير، يوحي هذا الخطاب المتساهل بأن التضخم ليس هو الخطر الوحيد الذي يواجه صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وبنظرة مستقبلية، تشير عقود آجال أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر 2024 إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 36 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام.ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0% في مايو، وهو أقل من 0.3% في أبريل، ومن المتوقع أن ينخفض الرقم على أساس اثني عشر شهراً من 2.7% إلى 2.6%.وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1% على أساس شهري (متراجعاً من 0.2%) و 2.6% سنوياً (متراجعاً من 2.8%).كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مختلطة. في حين يظل الاقتصاد قوياً نسبياً استناداً إلى مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأولية القوية من ستاندرد آند بورز جلوبال، إلا أن ضعفاً لا يزال قائماً في سوق العمل، كما يتضح من تباطؤ مبيعات التجزئة.ويواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على اعتمادهم على البيانات كأساس لاتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.ولفت إلى أن على الرغم من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الإيجابي الأسبوع الماضي، يتوخى صناعو السياسة النقدية الحذر ويسعون للحصول على بيانات إضافية مماثلة لبيانات شهر مايو قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة.ويشهد سعر الذهب حالياً ارتفاعاً ويخضع لاختبار مستوى خط الرقبة في نموذج الرأس والكتفين عند 2330 دولار للأوقية.وأضاف التقرير أن مع ذلك، وبالنظر إلى تشكّل نموذج "الابتلاع الشرائي" على الرسم البياني يوم الجمعة الماضي، يظل الانحياز العام للسعر سلبياً. ويعزز هذا النمط من موثوقية نموذج الرأس والكتفين ويشير إلى احتمال انخفاض إضافي للمعدن الثمين.ويمثل مستوى 2300 دولار للأوقية مستوى الدعم التالي لزوج الذهب الدولار الأمريكي. وفي حال اختراق هذا المستوى، يرجح انخفاض السعر أكثر إلى 2277 دولار، وهو أدنى مستوى سُجل في 3 مايو، ثم إلى 2222 دولار، وهو أعلى مستوى في 21 مارس.ووفقا للتقرير الصادر عن "نور كابيتال" تستهدف خسائر أكبر مستوى 2170-2160 دولار، وهو الهدف المستهدف لنموذج الرأس والكتفين.وأوضح أن على الجانب الآخر، إذا استعاد الذهب مستوى 2350 دولار، فسوف يكشف عن مستويات مقاومة رئيسية إضافية، بما في ذلك أعلى مستوى للدورة في 7 يونيو عند 2387 دولار، مع تحديات محتملة باتجاه مستوى 2400 دولار.