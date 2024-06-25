شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. إدراج وبدء تداول أسهم «الليف العالمية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
وقالت تداول: إن إدراج شركة الليف العالمية للخدمات البيئية سيكون برمز تداول 9597 وبالرمز الدولي SA1630P4LUH2.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول: إن إدراج شركة الليف العالمية للخدمات البيئية سيكون برمز تداول 9597 وبالرمز الدولي SA1630P4LUH2.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.