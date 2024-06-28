الامارات | المخضرم بيبي يدافع عن منتخب بلده البرتغال ويتطلع الى اللقب الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع قطب الدفاع البرتغالي المخضرم بيبي عن أداء منتخب بلاده حتى الآن في كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا قبل مواجهة سلوفينيا في ثمن النهائي الاثنين.

وتأهل بطل نسخة 2016 الى الدور الثاني بتصدره المجموعة السادسة، لكنه تعرض لصدمة الأربعاء بالخسارة أمام جورجيا (0-2) التي تشارك في العرس القاري للمرة الأولى وحققت تأهلا تاريخيا الى الادوار الاقصائية.

وعانت البرتغال في الجولة الاولى أمام جمهورية التشيك وقلبت تخلفها الى فوز بشق الأنفس 2-1 في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن تغلبت على تركيا 3-0 في الجولة الثانية.

وقال بيبي في مؤتمر صحافي الجمعة: "لا أعرف إذا كانت لديكم الفرصة لإلقاء نظرة على الإحصائيات من دور المجموعات، البرتغال هي واحدة من أفضل المنتخبات من حيث الإحصائيات".

وأضاف "من المباراة الأولى إلى الأخيرة، كان المشجعون معنا دائمًا. الشيء الأكثر أهمية هو حقيقة أننا كنا في طريقنا الى الخسارة في المباراة الأولى ضد جمهورية التشيك واستمر المشجعون في دعمنا".

وتابع "ربما كانت الثقة التي يتمتعون بها هي التي جعلتنا نقلب النتيجة".

وأصبح بيبي أكبر لاعب على الإطلاق يشارك في العرس القاري عندما لعب أساسيا ضد التشيك، بعمر 41 عامًا.

وظهر بيبي لأول مرة في كاس أوروبا عام 2008 ويلعب في نسخته الخامسة من الكأس المتوج بلقبها قبل ثماني سنوات في فرنسا.

وقال بيبي إنه على الرغم من أن البرتغال كانت في النصف الأكثر صعوبة من القرعة - مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا - إلا أنه لم يهتم طالما أن السيليساو وجد طريقة الى الانتصار.

وقال مدافع ريال مدريد السابق: "إذا كان بإمكاني الاختيار... أود أن أكون البطل مرة أخرى"، مضيفا "مع كل الاحترام الواجب للمنتخبات الأخرى، سواء من جانب أو آخر، هذا ما لدينا. نعلم أنها ستكون رحلة صعبة جدا، لكن علينا جميعًا أن نبقى معًا".

ثاني أكبر لاعب في تاريخ الكأس القارية هو مواطن بيبي النجم كريستيانو رونالدو (39 عامًا) والذي فشل في التسجيل في ثلاث مباريات محبطة في دور المجموعات.

وتابع بيبي: "كريستيانو يعيش من أجل الأهداف، هذه حقيقة، لكن هل رأيتم مدى جهوده على أرض الملعب لمساعدة المنتخب الوطني؟ إنه أمر لا يصدق".

وأردف قائلا "إنه اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من الدقائق في منتخبنا، ويبلغ من العمر 39 عامًا. إنه في حالة جيدة جدًا، وسيؤدي بشكل جيد جدًا في هذه المرحلة الأخيرة من البطولة وآمل وأنا متأكد من أنه سيمنحنا الكثير من الفرح".

وأوضح بيبي أنه لم يقرر مستقبله بعد كأس أوروبا سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الأندية مع انتهاء عقده مع بورتو هذا الصيف، لكنه كشف أسرار استمراره في الملاعب في قمة مستواه رغم تقدمه في السن.

وأوضح "(إنه) شغفي بكرة القدم - لقد قلت مرات عديدة إنه لشرف كبير أن أتمكن من القيام بما أحبه كثيرًا مع الكثير من التركيز والقدرة التنافسية، وهو ما أمتلكه".