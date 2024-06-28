الامارات | حريق في استاد الإسكندرية يلغي مباراة متصدر ترتيب الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقفت مباراة سموحة وضيفه بيراميدز المتصدر في الدقيقة 49 بسبب حريق نشب بملعب الإسكندرية، بعد ان اندلع حريق بأحد أبراج الإضاءة في إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز والنتيجة 1-1.

ومنح حسام حسن التقدم لسموحة (15 من ركلة جزاء)، وأدرك الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي التعادل لبيراميدز (45+2)

ونشب الحريق بعد بداية الشوط الثاني بقليل وتحديدا في غرفة كهرباء خلف مقصورة الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة ونزول الجماهير الى الملعب بعد تعرض البعض لحالات اختناق طفيفة.

وانتظر حكم المباراة محمد سلامة قرابة نصف ساعة قبل أن يعلن عن إيقافها بسبب استحالة استكمالها. ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في وقت لاحق.

وتقدم سموحة عبر قائده حسام حسن من ركلة جزاء اقتنصها طارق علاء إثر تعرضه للعرقلة من مهند لاشين (15).

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل عندما مرر الظهير الأيسر كريم حافظ كرة عرضية ارتقى إليها ماييلي برأسية قوية سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وطرد سليمان بعد ست دقائق لإعاقته ماييلي المنفرد خارج المنطقة (45+8).

وطبقا لمصادر عدة فأنه تأكد إعادة المباراة بشكل كامل من بدايتها بسبب وقوع الحريق تحت بند “الظروف القهرية” التي تلغي أي مباراة