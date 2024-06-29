مدرب فاركو: إلغاء مباراة الزمالك أمام الأهلي أعطى الأحمر فرصة للراحة

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو إن لاعبيه نفذوا التعليمات المطلوبة رغم الضغط الذي يقع علينا، موضحا أن الفريق يواجه سوء توفيق بسبب ضغط المباريات الأخيرة".

وخسر فاركو من الأهلي بنتيجة 2/1 في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وأكد أحمد خطاب في المؤتمر الصحفي: "إلغاء مباراة الزمالك أمام الأهلي أعطى الأحمر فرصة للراحة، وأشكر اللاعبين على روحهم وتزكيرهم خلال اللقاء".

وأضاف: "قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب وغير مجريات اللقاء".

وأوضح: في بعض الأوقات قد ترى بأن الوضع صعب بمواجهة الأهلي والزمالك مرتين في وقت قصير ولكن مثل هذه المواجهات تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم.

وأردف: "دائمًا مواجهات الأهلي والزمالك صعبة، ولكن شخصية اللاعيبن تغيرت وأصبحنا نحب تلك المواجهات الصعبة".

واختتم: "خوض مباريات الأهلي والزمالك في وقت قصير شيء إيجابي، ويعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وسنحاول أن نعمل في المباريات المقبلة من أجل الفوز.