المقاومة الإسلامية بالعراق أكدت تنفيذ عملية مع القوات اليمنية ضد سفية نفطية بالبحر المتوسط

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (Waler) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ كانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ".

وأكدت، في بيانها، "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد سفن، منها العملية العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، في إطار عمليات مساندة قطاع غزة.