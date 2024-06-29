السفير الفلسطيني بالقاهرة: إغلاق مصر معبر رفح أكذوبة إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن معبر رفح يعمل بانتظام منذ عيد الفطر الماضي وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق المعبر وما يقال في هذا الصدد يدخل في نطاق أكاذيب قادة إسرائيل، لذلك فإسرائيل تتحمل المسئولية كاملة عن إغلاق معبر رفح وعدم عبور الجرحي والطلاب الفلسطينين إلى مصر.

وقال دياب اللوح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن الهدف من حرب غزة كان مخططا لإفراغ قطاع غزة من أهله وتصدير الأزمة إلى مصر بتهجير الفلسطيينين إلى سيناء ولكن الرئيس السيسي تصدى لهذا المخطط.

وأضاف دياب اللوح، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر عددًا كبيرًا من المدارس في قطاع غزة، وأن مصر مشكورة ممثلة في وزارة التربية والتعليم فتحت أبوابها أمام الطلاب الفلسطينيين ووفرت عددًا من المدارس لطلابنا وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين 900 طالب.