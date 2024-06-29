شولتس انتقد أحد وزرائه لتوقيعه اتفاقا مع الصين من دون موافقة الحكومة الألمانية

هاجم المستشار الألماني أولاف شولتس أحد وزرائه لتوقيعه اتفاقا مع الصين من دون موافقة مسبقة من الحكومة الألمانية على ما يبدو، وهو انتقاد نادر يبرز التوترات داخل الائتلاف الحاكم.

وقال المستشار الألماني ردا على سؤال بعد القمة الأوروبية في بروكسل إن هناك "مبدأ نتفق بموجبه على الأمور معًا"، و"لم يتم تطبيقه هنا".

وأكد أن لدى الحكومة استراتيجية بشأن الصين "ونعمل دائما كحكومة وفقا لمبادئنا المشتركة".

ووقع وزير النقل والتكنولوجيا الرقمية فولكر ويسينغ المنتمي للحزب الديموقراطي الحر الليبرالي، إعلان نوايا في بكين الأربعاء مع رئيس وكالة الأمن السيبراني الصينية تشوانغ رونغوين، بشأن "حوار حول تدفق البيانات عبر الحدود".

وتم تقديم إعلان النوايا كخطوة بعد اتفاقية التعاون مع الصين بشأن تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تم التوصل إليها خلال زيارة المستشار الألماني إلى بكين في نيسان.