رويترز عن مسؤولين: أميركا أرسلت 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول

أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، بأن "الولايات المتحدة الأميركية أرسلت 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة رغم المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار.

في 27 حزيران، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي كبير، قوله إن "الولايات المتحدة الأميركية قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 تشرين الأول".

وهذا الأسبوع، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إثر زيارة قام بها إلى واشنطن، أن تقدمًا كبيرًا أُحرز في مسألة تزويد إسرائيل بذخائر أمبركية خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين.

وجاء تصريح غالانت إثر الأزمة التي خلقها فيديو نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي والذي اتهم فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.