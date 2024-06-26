شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن حديقة تلال الفساط أكبر حديقة فى الشرق الأوسط فى 20 معلومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل مواجهة تغير المناخ وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتغير المناخ.. تسعى الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان لتنفيذ عدد كبير من المتنزهات والحدائق فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة.. وفى هذا التقرير نستعرض أهم 20 معلومة عن حديقةً تلال الفساط التى تعد من أكبر الحدائق فى الشرق الأوسط..

١- يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ حديقة تلال الفسطاط.

٢- يتم تنفيذ الحديقة على مساحة 500 فدان فى إطار جهود الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

٣- تهدف وزارة الإسكان من خلال تنفيذ تلك الحديقة زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة

٤- تقع حديقة تلال الفسطاط"، بمحافظة القاهرة، وتجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.

٥- صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء هو الجهة المموله لتنفيذ هذا المشروع.

٦- تعد حديقة تلال الفسطاط"، من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط.

٧- تتميز حديقة تلال الفسطاط بأنها تقع بقلب القاهرة التاريخية.

٨- كان يستخدم موقع هذا المشروع الضخم مقلباً للمخلفات.

٩- مشروع "حديقة تلال الفسطاط" يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية).

١٠- يتضمن مشروع حديقة تلال الفسطاط عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.

١١- مشروع حديقة تلال الفسطاط يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة.



١٢- لمنطقة الثقافية بالحديقة تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول على طريق صلاح سالم، وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة،.

١٣- تضم أنشطة ثقافية ومطاعم، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام.

١٤- تضم الحديقة منطقة التلال والوادى، وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر).

١٥- تتضمن مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مُطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات،.

١٦- كما تضم "تلة القصبة" المُقامة على مساحة 13 ألف م2، فندقا سياحيا، ومبانى خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلالا.

١٧- تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار، ومطاعم، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة .

١٨- "تلة الحفائر" يجرى العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر "مدينة الفسطاط القديمة" لتصبح المنطقة مزاراً أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا علي مساحة 47 فدان.

١٩- تهدف الحديقة للكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبى، وحصر وتجميع القطع الأثرية المُكتشفة وترميمها، ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه.



٢٠- يضم مشروع حديقة تلال الفساط منطقة استمار ية بمساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعما، و4 مراكز تجارية، و4 جراجات للسيارات، وخلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، حيث تضم المسرح الرومانى والنافورة المائية، إضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وكذا منطقة الأسواق، وهى منطقة تجارية بمساحة 60 ألف م2، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، ومن أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتشتمل على 19 محلاً تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.