شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين حسام أشرف ومايلى فى صدارة هدافي الدوري قبل ختام الجولة الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

واصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة اليوم.

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بلدية المحلة مع إنبي، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، ويلتقى الزمالك مع سيراميكا.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة بعدما سجل 12 هدفا و2 أسيست في 26 مباراة في الدوري.

قائمة هدافي الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى، بيراميدز ، 11 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 9 أهداف