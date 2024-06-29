شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أحمد القندوسى مع سيراميكا قبل مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك، فى السابعة مساء اليوم السبت، نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وطالب أيمن الرمادى، المدير الفني لسيراميكا، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الزمالك الليلة لمواصلة تصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري.

ويضع الرمادى آمالا عريضة على نجومه أحمد القندوسي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد بسام لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك بطل الكونفدرالية.

وخاض الجزائري أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار لسيراميكا والبالغ 25 عاما الموسم الجاري مع سيراميكا 25 مباراة سجل خلالها 8 وصنع 8.

وشارك مع الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي في 21 مباراة سجل هدفين وصنع 3.

وتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر مرتين.