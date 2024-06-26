الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قُبيل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تتيح مزيداً من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يُذكر مسجلة 2331.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.94 دولار، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 989.70 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.5 % إلى 943.49 دولار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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