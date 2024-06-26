البنك المركزي الصيني يضخ 250 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 250 مليار يوان (حوالي 35.21 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 في المئة، من خلال آلية إعادة الشراء العكسية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان للبنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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