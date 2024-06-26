“المركزي الروسي” يخفض سعر العملات الرئيسية أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية اليوم حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 10 كوبيكات، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 87.277 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي أيضًا بمقدار 34 كوبيكًا، ليصل إلى 93.7347 روبلاً، بينما تم تخفيض سعر صرف اليوان الرسمي بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 11.8105 روبلاً.

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