شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. ارتفاع مخزون النفط في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 21 يونيو الحالي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 6ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 7ر460 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون. مخزون النفط في أمريكا في الوقت نفسه، ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للخام الأمريكي بمقدار 28ر1 مليون برميل إلى 2ر372 مليون برميل.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 65ر2 برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى 9ر233 مليون برميل، في تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 380 ألف برميل إلى 3ر121 مليون برميل.

وتراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3ر1% إلى 2ر92%.