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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمانة المدينة المنورة طرحت فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع مركز تأهيلي طبي وعلاج طبيعي، بحي الملك فهد بالمدينة المنورة.

وبينت أن المشروع الذي يأتي بهدف دعم الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة ومبتكرة، يقع على مساحة تبلغ 4075 مترا مربعا، ومدة تعاقد 25 سنة، وفترة سماح 10% من مدة استثمار العقد.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية، زيارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ24 من يوليو المقبل.