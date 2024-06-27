أمانة المدينة

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وبينت أن المشروع الذي يأتي بهدف دعم الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة ومبتكرة، يقع على مساحة تبلغ 4075 مترا مربعا، ومدة تعاقد 25 سنة، وفترة سماح 10% من مدة استثمار العقد.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية، زيارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ24 من يوليو المقبل.
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