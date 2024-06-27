شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة السعودية»: تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة نصف السنوية المنتهية في 30_06-2024 م والسنوي للعام المالي المنتهي في 31-12-2024 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات صناعية (عمليات جرش وتنظيف للمواد الخام) بمبلغ (3,874,335) ريال.

وتمت هذه المعاملات بسعر السوق الاعتيادي ولا تختلف هذه المعاملات عن باقي المعاملات التجارية العادية ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024.