الدولار يتراجع في ٤ بنوك في نهاية تعاملات الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - ذكر موقع "مصراوي"، أن سعر الدولار تراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر السعر في 4 بنوك، فيما ارتفع السعر في بنك البركة، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.98 جنيه للشراء، و 48.08 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع .

البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.99 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشا للشراء والبيع.