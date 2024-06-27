الدولار يتراجع في ٤ بنوك في نهاية تعاملات الأسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - ذكر موقع "مصراوي"، أن سعر الدولار تراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر السعر في 4 بنوك، فيما ارتفع السعر في بنك البركة، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.98 جنيه للشراء، و 48.08 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع .
البنك التجاري الدولي: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.99 جنيه للشراء، و48.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع، بتراجع 56 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 57 قرشا للشراء والبيع.