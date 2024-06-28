شكرا لقرائتكم خبر عن تضمن عدة محاور.. ماذا جاء في اجتماع "الاستثمار السعودي الأمريكي"؟ والان نبدء بالتفاصيل



وناقش عددًا من المحاور الرئيسية تضمنت سبل تعزيز التجارة الثنائية وحل المعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات التجارية، ومراجعة اللوائح الفنية للتجارة الدولية. مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي كما ناقش إجراءات تطبيق تدابير الصحة، والصحة النباتية في المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية، وحقوق الملكية الفكرية وسياساتها وتشريعاتها، والتجارة الإلكترونية، والتعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وعُقد اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، وتضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار في القطاعات الرئيسية للمملكة.

وناقش التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، وتمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية. مجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين وكذلك التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتيْ

بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع الأخرى في مختلف المجالات الثنائية المشتركة.

وشارك الوفد السعودي في ورشة عمل بعنوان "الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة"، بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية (Select USA) برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية. الدمام - شريف احمد - احتضنت العاصمة واشنطن اليوم الجمعة، الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA).وناقش عددًا من المحاور الرئيسية تضمنت سبل تعزيز التجارة الثنائية وحل المعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات التجارية، ومراجعة اللوائح الفنية للتجارة الدولية.كما ناقش إجراءات تطبيق تدابير الصحة، والصحة النباتية في المنتجات الزراعية والغذائية والدوائية، وحقوق الملكية الفكرية وسياساتها وتشريعاتها، والتجارة الإلكترونية، والتعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين.وعُقد اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص السعودي والأمريكي، وتضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار في القطاعات الرئيسية للمملكة.وناقش التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في التجارة والاستثمار، وتمكين الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التجارية.وكذلك التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتوطين، والفرص التجارية والاستثمارية في مبادرتيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع الأخرى في مختلف المجالات الثنائية المشتركة.وشارك الوفد السعودي في ورشة عمل بعنوان "الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة"، بمشاركة سفراء أمريكا في دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في قمة الاستثمار الأمريكية (Select USA) برئاسة وزيرة التجارة الأمريكية.