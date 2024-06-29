شكرا لقرائتكم خبر عن 2.51 تريليون دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن الديون الخارجية غير المسددة للبلاد حتى نهاية مارس الماضي بلغت2.51 تريليون يوان.

وذكرت نائبة رئيس الهيئة وانج تشون يينج، أن الديون الخارجية غير المسددة باليوان الصيني شكلت 48 في المئة من الإجمالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وبلغت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل 44% حتى نهاية مارس عام 2024، وفقا لوانج.

وقالت وانج إن من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية، سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.