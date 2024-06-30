شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «برج المعرفة» 37% إلى 3.39 مليون ريال خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة برج المعرفة التجارية، صافي ربح يقدر بنحو 3.391 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024، منخفضا بنسبة 36.8%، مقارنة بـ 5.362 مليون ريال في العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، انخفض صافي الربح، بسبب زيادة مصروفات الدعاية والإعلان لاستعداد الشركة في دخول مشاريع جديدة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة المرتبات والعمولات بعد الارتفاع في إيرادات العام الماضي، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع والمصاريف التسويقية لاستقطاب مشاريع جديدة للشركة ورسوم التمويل الخاص بشراء وتكاليف بناء أصل جديد (أرض الملز بالرياض).

