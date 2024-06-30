شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: تسليم مقترح التنظيم المالي لأمين التنظيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الكابلات السعودية إنها سلمت النسخة النهائية المعدلة لمقترح التنظيم المالي، لأمين التنظيم المالي وليد سبحي أمس السبت، مدعوما بالمستندات المؤدية والثبوتية كاملة ومحتويا على المعلومات الصحيحة التي تضمن التصويت للدائنين والمساهمين بشكل عادل على حد سواء، وذلك وبعد صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة عليه.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 03/12/1445 هـ الموافق 09/06/2024م قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة والذي جاء في نصه: "على الشركة اعداد المقترح البديل خلال 22 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار الموافق 03/12/1445 هـ الموافق 09/06/2024م."

وأجرت الشركة التعديل اللازم للأخطاء الواردة في مقترح التنظيم المالي السابق من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، منوهة بإعلان أي تطورات بهذا الخصوص.