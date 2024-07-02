شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع 377.4 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 754.8 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.

وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%، فيما سيكون تاريخ الأحقية 1445-12-28 الموافق 2024-07-04، وتاريخ التوزيع 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.