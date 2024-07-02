الاقتصاد

«المجموعة السعودية»: توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع 377.4 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 754.8 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وأضافت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%، فيما سيكون تاريخ الأحقية 1445-12-28 الموافق 2024-07-04، وتاريخ التوزيع 1446-01-16 الموافق 2024-07-22.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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