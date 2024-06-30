شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي للدواجن» توافق على تحويل كامل الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بلدي للدواجن للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث السنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب وقدرها 325 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة و3 شركات أخرى.

وشملت النتائج: الموافقة على تخصيص 300 ألف ريال للخدمة الاجتماعية خلال عام 2024.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب وترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله باوزير بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30 مايو 2024، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2027، خلفا للعضو السابق مع العواشز.

وتضمنت النتائج: الموافقة على قرا مجلس الإدارة بتعيين ثامر عبدالعزيز أبانمي، بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 30 مايو 2024، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16 أبريل 2027، خلفا للعضو السابق عادل آل محي.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي للشركة بمبلغ 18.901.466 ريال، كما في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

