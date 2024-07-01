شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط في الأشهر المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

مؤشر الدولار

سندات الخزانة

خفض أسعار الفائدة

أداء الأسهم

الأسواق الآسيوية

الأسبوع الحالي

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع أسعار النفط في الأشهر المقبلة بسبب ضيق الإمدادات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، والآمال في أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريبا.ويتداول خام برنت حاليًا عند حوالي 85 دولارًا للبرميل، في حين يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 82 دولارًا للبرميل.وتستمر المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار، مع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.وتوفر الأدلة على ضيق الإمدادات في الربع الثالث بعد تمديد قيود العرض من أوبك + والطلب على السفر الصيفي الدعم لأسعار الطاقة، لكن الشكوك حول وتيرة الطلب في الولايات المتحدة والصين لا تزال سائدة بين المتداولين.وسلط التقرير الضوء على أخبار السوق والبيانات الاقتصادية والعناوين الرئيسية في الأسبوع الماضي، التي كان لها التأثير الأكبر على أداء الأصول المالية الأكثر أهمية.تحركت أسعار الذهب بالارتفاع والانخفاض في نطاق تداول ثابت بلغ حوالي 30 دولارًا للأوقية في السوق الفورية، مع ارتفاع بحاجة إلى تأكيد بنسبة 4٪ في الربع الثاني من العام الجاري، وكانت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع قليلة ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها ودلالاتها.وشهد الذهب أسبوعًا معتدلاً على الرغم من بعض التوقعات بالتقلبات، إذ ظلت الأسعار الفورية عند مستوى 2320 دولارًا أو أقل بقليل من ذلك مع افتتاح الأسواق الآسيوية لتداولات يوم الأربعاء.بلغ مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له منذ 38 عامًا مقابل الين الياباني في بداية الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات بين المتداولين حول الإجراء المحتمل لبنك اليابان في المستقبل القريب ومع بدء الدولار الأمريكي صعوده القوي، تدخل المشترون لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب، والتي تم تقييدها بعد ذلك مع بداية جلسة منتصف الأسبوع في نيويورك.وعكس الرسم البياني للذهب صعودًا غير متوقع بدفعة من بيانات السلع المعمرة، وكذلك المراجعة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول وقد فاقت البيانات الجديدة عن شهر مايو التوقعات، ولكن تم تعديل قراءة الشهر السابق هبوطيًا بنسبة تصل إلى 60٪ من القراءة الأصلية كما انخفض تحليل الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة بشكل كبير.وكانت هذه البيانات بمثابة إشارة يعتقد المستثمرون أنها تضيف إلى الحجة القائلة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بحاجة إلى النظر في التحرك لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعًا لتجنب الركود إذا استمر المستهلكون الأمريكيون في التراجع عن الإنفاق، وارتفعت أسعار الذهب في الساعات الأولى من التعاملات الأمريكية، عقب البيانات المذكورة واستعادت موقعها بالقرب من 2330 دولارًا للأونصة.وفي يوم الجمعة، كشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، وهو المقياس “المفضل” للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتضخم في الولايات المتحدة، أرقامًا رئيسية تتماشى مع توقعات السوق وفي حين أن هذا لم يمنح الذهب أي زخم صعودي، إلا أنه يبدو أنه يقدم دعمًا مفيدًا للمكاسب التي حققها المعدن الثمين في يوم الخميس.ارتفعت سندات الخزانة بشكل متواضع يوم الخميس، مما أدى إلى انخفاض العائدات، بعد أن أظهرت البيانات المعدلة أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة في الربع الأول نما بمعدل ضعيف قدره 1.4٪.وفي البيانات الصادرة يوم الخميس، كانت أحدث تقديرات الحكومة للنمو السنوي في الربع الأول أعلى قليلاً من التقدير السابق البالغ 1.3٪ لتلك الفترة ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في الربع الثاني وفي الوقت نفسه، انخفضت مطالبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 6000 إلى 233000 في الأسبوع.أظهر أحدث مؤشر لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) اعتدال التضخم بما يتماشى مع التوقعات، مما رفع الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام.وأظهرت بيانات مطالبات البطالة الأمريكية أن عدد الطلبات المستمرة للحصول على إعانات البطالة بلغ أعلى مستوى في أكثر من عامين، مما يشير إلى تراجع سوق العمل.وأشارت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة إلى أن الاقتصاد الأمريكي توسع بمعدل سنوي 1.4% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022. ومع ذلك، فإن الانخفاضات الأخيرة في ثقة المستهلك الأمريكي تقلل من التفاؤل.مع إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض يوم الجمعة الماضي بعد افتتاح أقوى، اختتمت وول ستريت النصف الأول القوي من العام بوتيرة غلب عليها التوتر إلى حد ما ومع تعافي أسهم الشركات التكنولوجية، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.24% خلال الأسبوع.وخلال الجلسات الخمس السابقة، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪.وأنهت الأسواق الآسيوية شهر يونيو بأداء قوي، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.وشهد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية مكاسب بنسبة 5.9%، في حين وصل مؤشر نيفتي 50 في الهند إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 7%. ومع ذلك، خسرت الأسهم الصينية حوالي 3% بسبب تصاعد التوترات التجارية مع الغرب والبيانات الاقتصادية المتباينة الصادرة في الصين.وشهدت اليابان شهرًا متباينًا، فقد ارتفع مؤشرا نيكي 225 وتوبيكس بنحو 0.8% لكل منهما ومن المرجح أن يستمر التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في تشكيل المشهد المالي في المنطقة.وستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان التفاؤل المحيط بتيسير السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن يحافظ على الزخم الصعودي للأسهم الآسيوية وما إذا كانت الصين قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها للانضمام مرة أخرى إلى الارتفاع الإقليمي الأوسع.في الأسبوع الحالي، ستتوقف أولى إجازات التداول من النصف الثاني من عام 2024 بمناسبة عطلة يوم الاستقلال وتحل في يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو في الولايات المتحدة.وبحسب التقرير الصادر عن "نور كابيتال"، تأمل أسعار الذهب في التماسك في فترة أقل تقلبًا ومع ذلك، قد يكون صباح الجمعة المقبل يومًا مشجعًا، وذلك لأن أول تقرير بعد العطلة سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو بالإضافة إلى تقارير أرباح الشركات المهمة التي تنشر تباعًا طوال الأسبوع.