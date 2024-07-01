شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور توقع اتفاقيات تمويل لمشروع محطة ريفرسايد للطاقة في طشقند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل لمشروع محطة ريفرسايد للطاقة في طشقند وذلك لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط وكذلك تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تبلغ 500 ميجاواط للساعة، وتقع المحطة في منطقة طشقند بأوزبكستان.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 2 مليار ريال، فيما تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 100%.

ووقعت اتفاقيات التمويل اليوم، شركة المشروع "شركة أكوا باور ريفرسايد للطاقة الشمسية القابضة المحدودة".

وأضافت أن الجهاتة الممولة: مجموعة من الممولين الدوليين وصناديق ومؤسسات تمويل التنمية (البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بروباركو، الجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية ، البنك الإسلامي للتنمية، بنك ستاندر تشارترد، بنك كي إف دبليو أيبكس).

وأشارت إلى أن قيمة التمويل 1.4 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل قرابة 19 عاما.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الإحتياطية.

ولفتت إلى أن الهدف من التمويل: تطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل المحطة.