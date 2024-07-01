بيبسي وكوكاكولا تتراجعان عن زيادة أسعار الكانز

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أنه بالرغم من إعلان شركتيّ كوكاكولا وبيبسي رفع سعر العبوة الكانز بدءا من اليوم الأول من يوليو، إلا أن هذه الزيادة لم تطبق حتى الآن.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال المنوفي إن العبوة "الكانز" من بيبسي أو كوكاكولا تباع بالسعر القديم، وما تردد عن وجود زيادة جديدة في أسعار "الكانز" لبيبسي وكوكاكولا غير صحيح.

وأوضح أن شركتيّ كوكاكولا وبيبسي، كانوا أعلنوا في منتصف يونيو الماضي رفع سعر منتجهم من "الكانز" بقيمة 2.5جنيه لتباع لسعر 14.5 جنيه، بدءا من يوليو ولكن تراجعوا عن هذة الزيادة.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية إلى أن سعر عبوة "كانز" بيبسي أو كوكاكولا، مازال يباع عند 12 جنيها دون زيادة في السعر.